Gasp all'attacco

IL TEMPO (L. PES) - Gasperini va all'attacco. In tutti i sensi. Il tecnico, rimasto deluso dal mercato estivo, continua il pressing sul ds Massara per i rinforzi sperati nel reparto offensivo. (...) Gasp si aspetta almeno due arrivi per l'attacco oltre a un rinforzo in difesa e, se possibile, un miglioramento della corsia mancina. Ma la priorità resta quella di cercare di aumentare la quota gol con nuovi arrivi. I nomi restano sempre quelli: Zirkzee e Raspadori, ma ancora nulla di chiuso. L'olandese, col quale il tecnico ha parlato e che sarebbe molto felice di vestire la maglia giallorossa, ha già l'accordo con la Roma ma manca l'ok del Manchester United che vorrebbe attendere ancora per il ritorno di Mbeumo e Diallo dalla Coppa d'Africa. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione in Champions. Massara è in pressing per cercare di accelerare i tempi ma la fiducia è in costante aumento sulla buona riuscita di un affare (...).

Pressing anche sull'Atletico Madrid per portare nella Capitale Raspadori. L'ex Napoli non ha trovato molto spazio in Spagna e i giallorossi sono pronti a prenderlo in prestito con diritto di riscatto, ma bisogna convincere i Colchoneros che ancora non hanno aperto a questo tipo di formula. (...)

Oltre agli attaccanti nella lista del tecnico di Grugliasco c'è anche un difensore. (...) Tra i nomi sondati c'è quello di Disasi del Chelsea ma i Blues, al momento, non possono cedere in prestito e una formula diversa impedisce alla Roma di pensare al francese. (...) Non è da escludere che il club torni sul mercato per un esterno sinistro visto lo scarso rendimento di Tsimikas e Angelino che è ancora lontano dalla condizione atletica (...).

Capitolo Pisilli. Il Genoa resta alla finestra, fortemente interessato al centrocampista (...), ma l'allenatore preferirebbe tenerlo come alternativa «sicura» soprattutto fino a che non ci sarà El Aynaoui. Gasperini attende, chissà che la notte di Natale possa portargli qualche dono.