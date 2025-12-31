Gasp adesso freme. Per Raspadori servono 20 milioni

Ognuno aspetta che l'altro faccia la prima mossa. Soprattutto Gasperini non vede l'ora che ci sia quella della Roma, con i Friedkin che mettano sul tavolo la cifra giusta per portare a Trigoria - magari già entro il weekend - il primo dei due colpi che gli sono stati promessi dalla proprietà: Raspadori. [...] Raspadori ha già detto sì alla Roma, convinto da Gasperini. Ma la situazione non si sblocca. [...] Massara indugia nell'approccio con l'Atletico, indispettito dalla prima offerta: 500 mila per il prestito oneroso e 15 milioni per il diritto di riscatto. Svalutazione non accettabile dopo l'investimento estivo di 26 milioni, pagati al Napoli. Il rilancio del ds c'è stato dopo Natale. Ancora insufficiente. Bisogna arrivare a 1,5/2 milioni più 18. Poco meno di 20. Con quelli si chiude subito. L'accelerazione, dunque, va verso Madrid e non verso Manchester, a conferma che il primo colpo dovrà essere per forza Raspadori. Su Zirkzee, pur contando sul gradimento dell'olandese e sulla volontà dello United di benedire la cessione, niente fretta. Amorim prima di liberarlo vuole il sostituto. [...] Gasperini spinge sull'urgenza. L'ha ribadito nelle ultime ore a Massara. Non gli è piaciuto sostituire nella ripresa del match contro il Genoa alcuni diffidati: Mancini e Cristante. Con loro a rischio altri due titolarissimi: Hermoso e Wesley. Richiesto pure il difensore: il ds ha proposto Disasi del Chelsea, promosso da Gian Piero. [...]

(Corsera)