Gasp a Cagliari con gli highlanders e i soliti acciaccati

[...] La lista non è quella della spesa - quanto gli piacerebbe farla e consegnarla ai Friedkin e Massara - ma di chi non sta bene. Sono gli indisponibili, a Dovbyk e Angeliño si è aggiunto pure Wesley, e i recuperati in extremis, da Dybala a Ferguson, allo stesso El Aynaoui.

Sono i problemi della Roma. Ma a loro, e qui Gian Piero sorride felice, si sommano «gli altri, gli Highlanders». [...] «Pelle e Soulé sono straordinari. [...] Da Svilar ai due portieri di riserva sono tutti capitani. Mi fido di tutti: Ndicka, Hermoso, Mancini. Il gruppo è la forza della Roma, ho calciatori con grande mentalità».

Si deve accontentare, al momento. Ma vorrebbe giocarsi le sue chance con più certezze. E' in zona Champions (4° posto) con l'attacco da metà classifica: il decimo, con 15 reti, anche il Sassuolo, l'Atalanta e la Cremonese ne hanno segnate di più. [...]

Paulo fatica a riprendere quota. [...] Così ritorna a Tommasino. Che non fa centro da quasi un anno, l'ultimo gol il 18 dicembre dell'anno scorso contro la Sampdoria negli ottavi di Coppa Italia (l'unico in campionato lo ha invece realizzato il 22 settembre 2024 contro l'Udinese). Ma la promozione è sincera e non solo obbligata:

«Si può giocare in tanti modi in attacco. Baldanzi ha fatto bene contro la Cremonese e il Napoli in un ruolo non suo». [...]

(corsera)