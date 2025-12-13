Fortino Sinigaglia, ma il Como cerca la svolta in trasferta

Fino a una settimana fa la sfida tra Como e Roma sarebbe stata l'incontro tra le due migliori difese della Serie A. Ma i quattro gol presi a San Siro dall'Inter dalla squadra di Fabregas hanno cambiato la situazione, e anche i presupposti della sfida che attende i comaschi all'Olimpico. [...] E il Sinigaglia sinora è stato una grande forza per i biancoblu, perché è lì che non hanno mai perso, ed è lì che sinora hanno vinto l'unico scontro con una grande, la Juventus. [...] Ma è in trasferta che il Como ha raccolto le sole due sconfitte in questo inizio di stagione. [...] Dalla partita di Roma, dunque, ci si attende una reazione importante dopo la caduta di San Siro. Una partita che ha portato con sé anche l'infortunio piuttosto grave di Morata - probabile stop di due mesi - che pur non avendo ancora del tutto ingranato in questo campionato con il Como ha comunque lasciato a Fabregas una sola vera alternativa nel ruolo di punta centrale, il greco Tasos Douvikas, che finora ha sempre risposto piuttosto bene quando è stato chiamato, segnando anche tre gol. [...] Importante, oltre a Nico Paz che è il capocannoniere del Como con cinque gol, anche il recupero di Assane Diao, che l'anno scorso fu utilissimo e che in questa prima parte di stagione ha saltato diverse partite per infortunio e non ha ancora segnato. [...]



(Gasport)