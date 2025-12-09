Folorunsho potrebbe non pagare, niente prova tv: gli insulti sessisti non la prevedono

Quei dieci secondi di pesantissimi insulti sessisti continuano a fare il giro dei social. C'è chi ci scherza su, ma sono tantissimi anche quelli che chiedono che Folorunsho venga sanzionato. Perché si è andati molto oltre quello che potrebbe essere definito un normale scambio di insulti sul campo. Stavolta ci sono state offese reiterate, accompagnate da gesti volgari e gravi. Risultato? L'arbitro Zufferli ammonisce tutti e due. [...] Il rischio è che Folorunsho non venga sanzionato. Oggi il Giudice Sportivo riceverà il referto del direttore di gara. Se nell'episodio del giallo emergesse che l'arbitro ha sentito anche gli insulti del giocatore del Cagliari a quello della Roma, la storia si chiuderebbe qui, perché non si può essere giudicati due volte per la stessa violazione. [...] Anche la prova tv sarebbe inutilizzabile per due motivi: risultano sanzionabili solamente le bestemmie. Altre forme denigratorie no. Il secondo riguarda il coinvolgimento del VAR: è possibile che nessuno abbia visto? Il regolamento prevede che dal VAR si possa intervenire anche per sollecitare un'espulsione per agire in modo offensivo e ingiurioso. [...]

C'è però un passaggio nella Guida pratica AIA che potrebbe lasciare un minimo spazio d'intervento se il referto arbitrale non contenesse riferimenti diretti alle offese di Folorunsho. Difficile che succeda, però. In un mondo ideale i due giocatori dovrebbero essere chiamati in Procura da Chiné per ricostruire che cosa sia accaduto. E se venisse fuori che Hermoso è stato altrettanto pesante, ben venga una sanzione anche per lui. Un'ipotesi che a oggi non sembra così facile. Di certo in un momento storico come questo, quei dieci secondi di pura violenza verbale fanno parecchio male a tutto il calcio italiano. Quello che poco più di due settimane fa aveva chiesto ai suoi giocatori di segnarsi il volto di rosso per dire no alla violenza sulle donne.

