Folorunsho insulta Hermoso. In campo la rissa, poi si pente. Ndicka: «Abbiamo perso la testa»

Se c'è un limite alla decenza ieri è stato sicuramente superato. A Cagliari Folorunsho è andato oltre le solite scaramucce tra giocatori e gli irripetibili epiteti pronunciati nei confronti della madre di Hermoso sono un gesto da condannare. Tutto nasce al minuto 77 quando Palestra cade in area dopo un leggero contatto con Ghilardi. Per Zufferli non c'è niente, ma gli animi si scaldano. Il centrocampista prende di mira lo spagnolo e il direttore di gara ammonisce entrambi dopo una mini rissa. Ma non finisce qui e a distanza urla una serie di insulti sessisti accompagnati da gesti scurrili che fanno andare su di giri Hermoso. Zufferli, però, non estrae un altro cartellino che avrebbe riportato le due squadre a giocare in parità numerica. Qualche minuto più tardi - dopo il gol di Gaetano -scoppia un altro parapiglia. I protagonisti? Sempre i soliti. Folorunsho rimane a terra per crampi, Palestra se ne accorge e appoggia il pallone verso il fallo laterale per far intervenire i soccorsi, Mario ne approfitta, non fa uscire la palla e corre sulla fascia fino a quando l'azione non sfuma. Altro caos. (... In campo l'adrenalina ha preso il sopravvento, era un momento delicato, c'era tensione e ad un'offesa ho risposto con un'altra. Chiedo scusa a chiunque si sia sentito offeso. Anche se si dice "finita la partita, finisce tutto», le parole di Folorunsho. (...) «Abbiamo perso la testa e non siamo riusciti a rimanere concentrati», ha detto Ndicka a fine partita. Ha poi aggiunto: «Non siamo contenti di come abbiamo giocato. Ci aspettavamo di vincere e c'è tanta delusione:Dobbiamo rialzare la testa». Continua a tenere banco la situazione legata alla sua partenza per la Coppa d'Africa. La Fifa ha dato l'ok per poter tenere i giocatori fino al 15 dicembre (data di Roma-Como), manca ancora il via libera della Costa d'Avorio: «Non so quando dovrò partire», ha dichiarato ieri. Stessa situazione per El Aynaoui.

(Il Messaggero)