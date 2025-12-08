Folorunsho: frasi choc a Hermoso

IL TEMPO (GAB. TUR.) - Insulti pesanti e gesti inqualificabili. Il protagonista è Michael Folorunsho, centrocampista romano di proprietà del Cagliari, che ha etichettato la madre di Hermoso con epiteti irripetibili nel corso della gara di ieri all'Unipol Domus. «Tua madre fa i bi, quella ta di tua madre, figlio di p**a» si evince dal labiale dell'ex giocatore del Napoli ripreso dalle telecamere. Folorunsho sembrerebbe anche augurare la morte alla madre del numero ventidue dell'Eterno. Il tutto nasce da un contatto tra Ghilardi e Palestra in area di rigore, con il giocatore del Cagliari che si lascia cadere troppo facilmente. Un episodio che incendia la partita con Folorunsho e il difensore spagnolo che si ritrovano faccia a faccia, vengono quasi alle mani, prima di essere separati dai rispettivi compagni di squadra e ammoniti dal direttore di gara. Dopo la partita, Folorunsho è stato costretto a disattivare i commenti sui suoi profili social presi di mira per quanto accaduto e in serata si è scusato: «Non posso che chiedere scusa. C'era tensione e l'adrenalina ha preso il sopravvento. Ho risposto a un'offesa con un'altra». Sarà la Procura (il Var in questi casi è tagliato fuori), eventualmente, a decretare se il numero novanta rossoblù dovrà pagare le gravi e deplorevoli offese.