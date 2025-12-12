Finalmente Ferguson

Ecco il bomber. Lo stadio di Glasgow è il paradiso per Ferguson, che gli ha fatto sentire aria di casa. Gasperini non lo ha mollato, schierandolo nuovamente titolare ed ha avuto ragione ad insistere. Ferguson nella notte di Glasgow si è ripreso la Roma. Due reti e via, in attesa di quanto accadrà a gennaio. I giallorossi al Celtic Park si tolgono lo sfizio di festeggiare la prima doppietta di un suo giocatore e che l'abbia firmata proprio lui, fa un certo effetto. Torna dalla Scozia da capocannoniere della Roma in Europa League, anche se è bastata l'unica serata di ieri per rialzare la testa. [...]

(corsera)