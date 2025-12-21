Fiducia Zirkzee: l'olandese più vicino

IL TEMPO (L. PES) - Aumenta la fiducia. Zirkzee è sempre più vicino alla Roma. I giallorossi hanno messo nel mirino già da un paio di mesi l'attaccante olandese e ora Massara si prepara alla stretta finale. Lo scarso minutaggio col Manchester United e la voglia di rimettersi in gioco in Italia hanno da subito convinto l'ex Bologna ad aprire alla possibilità di vestire giallorosso a gennaio.

Ora restano da definire i dettagli con i Red Devils che devono decidere anche quando liberare il giocatore date le partenze di Diallo e Mbeumo per la Coppa d'Africa. La speranza di Massara è quella di avere il via libera nei primi giorni di gennaio per un affare che dovrebbe definirsi sulla base del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo con la qualificazione in Champions.

L'altro fronte aperto e quello legato a Raspadori. L'attaccante dell'Atletico Madrid piace da tempo a Gasperini e dopo la netta chiusura iniziale ora gli spagnoli potrebbero venire incontro alle richieste della Roma. L'unica formula per portarlo nella Capitale sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, ipotesi alla quale ancora non c'è una risposta da parte dei Colchoneros.

Non solo entrate, però, nel reparto offensivo dove restano in uscita Dovbyk e Baldanzi. L'ucraino sta venendo proposto da intermediari mentre per l'ex Empoli può tornare concretamente alla carica il Verona.