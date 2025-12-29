Festa per De Rossi: coreografia della Sud

Il passato non si dimentica e la Curva Sud è pronta a celebrare la prima volta di Daniele De Rossi da avversario. Un sentimento immutato, confermato dallo stesso tecnico del Genoa che, pur ammettendo di avere la "fede calcistica scritta in faccia", mette in chiaro l'obiettivo sportivo: fare bella figura e cercare la vittoria contro la sua ex squadra. (…) Qualunque sia il risultato finale, De Rossi ha già programmato il saluto ai tifosi romanisti a fine gara. C'è però il rammarico per l'assenza dei sostenitori genoani nei Distinti, bloccati dal divieto di trasferta dopo gli scontri pre-Genoa-Inter: una situazione che l'allenatore definisce "una sconfitta per tutti". (…)

DDR ci tiene a sottolineare la sua indipendenza: pur essendo un simbolo della Roma, ribadisce di aver vissuto con dignità anche lontano dall'ambiente giallorosso. Ciò non toglie che quella di stasera resti una serata dall'atmosfera inevitabilmente speciale.

(Gasport)