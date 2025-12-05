Ferguson si gioca tutto: Evan vuole la Roma. Nuove reti subito o sarà ceduto

La sfida di Cagliari segnerà una linea di confine: dove può spingersi la Roma con Evan Ferguson titolare? E fino a che punto Bailey e Dybala sarebbero in grado di prendere le redini dell'attacco a gara in corso? A quarantotto ore da una nuova occasione di rilancio, il tecnico Gian Piero Gasperini si avvicina al match con i rossoblù con più di un dubbio. [...] Un'ultima chiamata in attesa delle decisioni di gennaio sul mercato: ecco perché l'ex Brighton si giocherà tutto all'Unipol Domus per convincere la Roma. Il momento della verità è arrivato. E con Soulé e Pellegrini trequartisti con cui dialogare, l'irlandese vorrebbe riannodare il filo del gol dopo l'acuto con la Cremonese. [...] L'apporto che Ferguson è chiamato a dare diventa fondamentale in un momento in cui la Roma si appresta ad iniziare un ciclo intenso di partite, ben 9 in 35 giorni, in cui i giallorossi si giocheranno campionato, Europa League e Coppa Italia. Gasperini ha lavorato sulla preparazione per dare il massimo fino a fine gennaio.

(gasport)