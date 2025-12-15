Ferguson in vantaggio su Dybala. Ndicka c'è

Gasperini va verso la conferma dell'attacco che ha fatto faville a Glasgow: Soulé e Pellegrini alle spalle di Ferguson, in vantaggio nel ballottaggio con Dybala. L'alternativa all'irlandese è ovviamente la Joya che però non è ancora al meglio della forma, come sottolineato dal tecnico della Roma in conferenza stampa: "Vediamo come starà. Ha avuto un momento positivo, ma, il calcio di oggi non ti permette una condizione precaria". Senza Celik squalificato, Gasp dovrebbe riproporre Rensch. Dietro confermato Ndicka, che ha avuto l'ok dalla Costa d'Avorio per partire dopo la gara per la Coppa d'Africa. Oggi, invece, la verità su El Aynaoui.

(gasport)