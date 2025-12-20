Ferguson in vantaggio su Dybala. Celik dietro

[...] In casa della Juventus di Spalletti, la Roma giocherà l’ultima partita pre-natalizia in un sedicesimo turno spezzettato che, complice la Supercoppa, le permetterebbe, in caso di vittoria, di passare le feste al primo posto con l’Inter. Tornando dai sogni alla realtà, squadra che vince non si cambia. Almeno che tu non sia costretto a farlo. E, infatti, l’unica modifica rispetto agli undici scelti da Gasp per Roma-Como di lunedì dovrebbe riguardare l’assenza di Ndicka che, come El Aynaoui, ha raggiunto la sua nazionale per la Coppa d’Africa. Al suo posto, Gian Piero è pronto a schierare Celik (che torna dopo aver scontato la squalifica) arretrato come braccetto destro, con Mancini spostato al centro del reparto e Hermoso a sinistra. [...] In attacco, ballottaggio ancora aperto tra Ferguson e Dybala, col primo in vantaggio. L’ex Soulé e Pellegrini sulla trequarti, mentre le corsie esterne saranno composte da Wesley e Rensch. Al centro, infine, Cristante e Koné. Squadra che vince non si cambia, sperando vinca ancora.

(Il Romanista)