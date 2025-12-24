Ferguson in uscita, Bailey resta

Il mercato della Roma non è solo caccia ai rinforzi, ma anche un'attenta operazione di sfoltimento della rosa. Gasperini ha tracciato una linea netta, e chi non rientra nel progetto è destinato a partire.

Il caso più emblematico è quello di Evan Ferguson. Dopo le parole durissime di Gasperini post-Juve ("Tra Dybala e Ferguson, Dybala tutta la vita"), che hanno evidenziato limiti caratteriali e mentali più che tecnici, il suo futuro a Roma appare segnato. Il prestito difficilmente proseguirà. Il Brighton valuta un rientro anticipato, mentre dalla Turchia si fa avanti il Fenerbahce. La Roma, però, non ha fretta: prima troverà un sostituto, poi darà il via libera alla cessione.

(...) Situazione diversa per Leon Bailey. Massara non vorrebbe sacrificarlo e spera ancora di vederlo al top della condizione, convinto del suo talento. Resta invece in bilico la posizione di Tsimikas.

Nel frattempo, lontano da Trigoria, brilla la stella di Anass Salah-Eddine. Il giovane esterno, in prestito al PSV, continua a offrire prestazioni di altissimo livello, attirando l'interesse di diversi club europei. Lo stesso PSV sta valutando seriamente di esercitare il diritto di riscatto.

