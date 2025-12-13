Ferguson in bilico: segnali alla Roma, ma può partire

Due gol, al momento, non bastano. Nell'universo di eventi contenuto nella massima "la palla è rotonda" è pure possibile che Evan Ferguson, eroe della Roma per una notte a Glasgow in Europa League, decida la prossima sfida col Como in campionato e pure le altre a seguire con Juventus e Genoa, ma i segnali lanciati dall'irlandese al Celtic Park non possono produrre per ora l'effetto di cambiare lo scenario, se non un destino forse già segnato in qualche modo: quello di un ritorno al Brighton il prossimo mese, a maggior ragione dopo le parole di ieri del tecnico degli inglesi Fabian Hurzeler. [...] Il centravanti ha avuto finora diverse opportunità da quando è nella Capitale, per dirla con le parole del tecnico Gian Piero Gasperini: nella maggior parte dei casi non ha convinto appieno dopo un precampionato promettente. [...] La Roma ne sta valutando giorno per giorno il rendimento, sia in allenamento che in partita. E il tecnico aspetta l'irlandese ancora al varco: giovedì ha avuto le prime risposte, ma ne cerca altre. Importanti. E tocca proprio al centravanti cercare ora di riprendersi la Roma prima che scatti il gong. Spostando un'inerzia che, per restare al presente, sembra condurre Roma e Brighton verso l'interruzione del prestito. Anche in coincidenza con il grave infortunio (legamento crociato) riportato dal centravanti greco Stefanos Tzimas, che costringerà il club inglese a correre ai ripari a gennaio. [...] Se il futuro di Evan resta incerto, quello che invece è sicuro è il desiderio di Gasp di migliorare ulteriormente questa Roma oltre lo stesso Ferguson. In attacco, ma non solo. [...] L'obiettivo, com'è noto, è fissato sempre su Joshua Zirkzee, il centravanti del Manchester United che piace anche al Milan. I Red Devils hanno aperto alla cessione dell'ex Bologna, ma solo in presenza di obbligo di

riscatto. E nelle ultime ore è pure spuntato il nome di Giovane, attaccante del Verona col quale potrebbe aprirsi un asse di mercato in cui far rientrare anche Baldanzi. Meno convincenti, invece. le piste che portano a Yuri Alberto e Fabio Silva, mentre tra le richieste del tecnico giallorosso (vista la partenza di Ndicka in Coppa d'Africa) c'è anche quella che porta all'arrivo di un difensore centrale. [...]



(Gasport)