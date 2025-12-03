Femminile, Roma-Juve verso quota 2000 tifosi

La partita dell'anno è dietro l'angolo. Dopo l'invito sparato dai megafoni dell'Olimpico durante l'intervallo di Roma-Napoli, il botteghino del Tre Fontane ha registrato un'impennata di biglietti venduti per Roma-Juventus di sabato pomeriggio (calcio d'inizio alle ore 14.30]: si viaggia verso i 2000 spettatori per la sfida più affascinante della Serie A Women. (...) Le ragazze di Rossettini, nonostante gli infortuni di Haavi e Van Diemen sono prime in campionato con 5 punti di vantaggio sulla Juventus di Canzi (l'allenatore bianconero è squalificato). Insomma, in palio c'è una fatta di scudetto.

(corsport)