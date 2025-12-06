Felici come hai fatto? Contro il Napoli ha tirato il rigore ma aveva già il crociato rotto

E' un gesto che resterà, al di là dell'errore. Mattia Felici ha battuto il rigore contro il Napoli mercoledì con il legamento crociato e il menisco del ginocchio sinistro rotti. Qualcuno se n'era accorto o si è pensato solo alla traversa colpita dal giocatore del Cagliari? Allora l'abbraccio ideale a Felici deve essere grande così visto che la sua stagione finisce qui. Ieri l'esterno del Cagliari è stato operato a Roma, a Villa Stuart, dal Professor Pier Paolo Mariani, per «la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la sutura del menisco mediale», come riporta il comunicato ufficiale del club sardo. [...] L'operazione è perfettamente riuscita e la riabilitazione partirà subito. «Forza Matti, ti aspettiamo in campo più forte di prima. Tutto il popolo rossoblu è al tuo fianco» - ha scritto il Cagliari sui social. «Grazie a tutta la società, a tutta la squadra e a tutti i tifosi per la vicinanza. Ci vediamo presto» - ha risposto sugli stessi canali Felici. La stagione del Cagliari continua a dover dribblare infortuni gravi. Il primo crociato aveva fatto crac a fine settembre. Era quello di Andrea Belotti che ha tolto a Fabio Pisacane il centravanti di esperienza e di riferimento. L'allenatore del Cagliari è stato in grado di trovare nuove risorse offensive con Gennaro Borrelli, Sebastiano Esposito e proprio Felici. [...] Pisacane troverà la soluzione per affrontare anche questa emergenza raccogliendo il gruppo e andando oltre. [...]

(Gasport)