Fantasia e coraggio: è l'ora di Yildiz e Soulè

Fantasia, ci vuole tanta fantasia: Yildiz e Soule si facciano avanti, coraggio. Juventus e Roma si guarderanno negli occhi: lo scontro diretto farà capire meglio quante chance avranno di scattare ancora più. All'Allianz Stadium la spinta decisiva potrebbe arrivare dai loro ragazzi più ispirati: Kenan e Matias saranno chiamati a fare gli straordinari. Spalletti e Gasperini, dopo le convincenti vittorie contro rivali di peso come Bologna e Como, hanno bisogno di ulteriori conferme, oltre che di punti. (...) La quarta e la quinta di Serie A sono alle prese con i digiuni dei loro centravanti di ruolo. (...) La Roma si fa valere tra le battistrada con la miglior difesa del torneo, appena otto gol incassati. In avanti tira tutta un'altra aria: con 16 reti realizzate, vivacchia l'11° reparto avanzato del campionato, alla pari di Udinese e Genoa. Dovbyk ha all'attivo due gol, poi si è inceppato, tanto che il club c'era di smistarlo in prestito nella prossima finestra di mercato. Ferguson mostra segni di risveglio, incagliato a quota un gol in compagnia di Celik, Cristante, Hermoso e del rabbuiato Dybala. Il top scorer romanista, guarda un po', e Soulè con quattro centri. (...) Luciano e Gasp hanno sfruttato le loro trovate come cifra aggiuntiva del loro credo tattico, al di là degli svariati moduli. Non sono più giovani, eppure appena possono tentano di sfornare ancora nuove idee. Non per il gusto di stupire, ma anzitutto per necessità. Certo che senza un bel centravantone andare avanti sarà dura: occorre lavorare a testa bassa per rimodellare e ridare un senso agli attaccanti che passano conventi non certo poveri. (...) Gasperini concede altri minuti a Ferguson: dai e dai, potrebbe arrivare il definitivo sblocco. Vabbè, la pazienza ha un limite, ma finché si rimanga in corsa con tutte le altre ambiziose concorrenti varrà la pena insistere sul centro-boa irlandese. (...)

(gasport)