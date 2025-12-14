Fabregas su Gasp: "Tecnico speciale, enorme rispetto"

Alla vigilia della sfida contro la Roma, Cesc Fabregas ha speso parole di grande ammirazione per Gian Piero Gasperini, definendolo "un allenatore speciale" che ha creato "una metodologia sua mostruosa, una cosa diversa nel calcio italiano".

L'allenatore spagnolo ha rivelato di essere spesso interpellato da colleghi stranieri sulle idee di Gasp: "Tanti allenatori, spagnoli e inglesi, mi chiamano per chiedermi perché faccia certe cose. E rispondi: 'Wow, questo è Gasperini'. Lui ha creato per tanti anni cose nuove, ha un'identità chiarissima, fa crescere giovani e per questo il rispetto verso di lui è enorme".

(gasport)