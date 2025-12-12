Evan, finalmente lo scatto d'orgoglio: una serata che può cambiargli il destino

Sotto il diluvio di Glasgow Evan Ferguson gioca la sua miglior partita stagionale e lancia un bel segnale. Il primo gol è un tap in su assist di Celik, l'altro è uno stop a seguire e tiro incrociato a battere Schmeichel. Con in gol di ieri in Europa League è diventato il terzo irlandese a segnare in una competizione europea con una squadra italiana ed il primo ad aver realizzato una doppietta. L'avversario ha sicuramente influito, ma, la speranza è che i gol di ieri possano essere una buona medicina per il futuro. [...] Le sue prestazioni fino ad ora avevano deluso molti e nelle ultime settimane l'idea di rimandarlo al Brighton si era fatta sempre più concreta. Il suo futuro, però, continua ad essere appeso ad un filo ed il nome di Zirkzee continua ad essere il più caldo per sostituirlo. Gennaio si avvicina e nonostante Massara abbia frenato l'entusiasmo riguardo un nuovo rinforzo in avanti, i lavori sono in corso.

(Il Messaggero)