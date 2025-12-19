Esame di maturità

[...] Juve-Roma per quello che vale e per quello che ha rappresentato per tanti ragazzi, oggi uomini, negli anni '80, non va presentata, lo fa da sola. Ancora di più stavolta con l'ex amato-odiato Spalletti che medita lo scherzetto, anche se siamo alla vigilia di Natale e non di Halloween, una classifica che strizza l'occhio ai giallorossi e sa tanto, se non proprio di ultima chiamata per i bianconeri, di un esame da non fallire. Per la Juve che altrimenti scivolerebbe a - 7 ma anche per la Roma. Perché se da queste parti si è deciso di godersi quanto di buono stanno facendo Soulé e soci senza iniziare con i voli pindarici, vien da sé che la classifica è li per essere letta e un eventuale successo a Torino aprirebbe altri scenari. [...]

La Roma quando ha provato il salto in avanti in questa stagione è sempre caduta all'indietro. A Milano col Milan, all'Olimpico con Inter e Napoli: nei tre incroci con chi la precedeva in classifica, ha sempre perso (ok soltanto nel derby con la Lazio alla seconda giornata). Ha però ragione Gasperini a rimarcare come sono stati gli episodi a far maturare tre sconfitte. Il rigore sbagliato da Dybala, l'entrata al limite di Rrhamani su Koné o l'occasione sprecata da Dovbyk con Sommer fuori causa, avrebbero potuto far girare la carta in altro modo.

I giallorossi domani sera ci riprovano. Consapevoli che negli ultimi anni hanno avuto proprio negli scontri diretti il loro tallone d'Achille se sono gli ultimi per punti ottenuti (seppur con una gara in meno) dietro le due milanesi, l'Atalanta, il Napoli, la Juventus e la Lazio. E tre anni non sono tre partite: vuol dire che qualcosa non va. Come il ruolino di marcia allo Stadium: 13 sconfitte, 2 pareggi e una vittoria ai tempi del Covid all'ultima giornata quando la Juve già festeggiava lo scudetto è qualcosa di difficilmente spiegabile che si somma al fatto che in generale, quindi considerando anche le gare all'Olimpico, negli ultimi 10 incroci la Roma ha vinto una sola volta, gol di Mancini. [...]

(Il Messaggero)