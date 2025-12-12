El Aynaoui e Ndicka: oggi la Roma saprà se potrà averli contro il Como

Prima la convocazione, poi, i minuti finali al Celtic Park. Non se lo aspettava neppure Angelino di entrare in campo. Lo spagnolo è tornato dopo due lunghissimi mesi e mezzo di assenza dovuti a problemi fisici. È entrato a risultato acquisito, certo, ma è stato chiaro l'intento di Gasperini di dare una carezza al giocatore dopo un periodo complicato. Oggi intanto la Roma saprà se potrà contare su Ndicka ed El Aynaoui anche lunedì contro il Como, prima di lasciarli partire per la Coppa D'Africa. Anche ieri contatti con Costa D'Avorio e Marocco: più fiducia per il difensore che per il centrocampista.

(corsera)