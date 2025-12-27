Dybala vuole il rinnovo, ma a giugno può partire

È arrivato a parametro zero e a parametro zero potrebbe andare via. Il futuro di Paulo Dybala si deciderà nei prossimi mesi, perché in questo momento ha altre priorità: a marzo diventerà papà per la prima volta e lui e sua moglie Oriana Sabatini hanno deciso che la piccola Dybala nascerà nella Capitale. Per questo non hanno intenzione di prendere in considerazione la possibilità di trasferirsi altrove già a gennaio, anche se dall'Argentina sono rimbalzate voci di un interessamento del Boca Juniors (dove gioca l'amico ed ex compagno di squadra Leandro Paredes). Paulo a Roma sta bene e non vorrebbe andare via. [...] Molto però dipenderà dalle intenzioni della Roma: al momento non ci sono stati incontri per prolungare e non sono in calendario nell'immediato, anche perché i giallorossi vogliono valutare le condizioni del giocatore, che tra acciacchi e scelte tecniche nell'ultimo periodo è stato poco utilizzato. [...]

(Gasport)