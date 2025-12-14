Dybala più lontano: la Roma deve correre, Paulo è indietro, la svolta non arriva

Chi l'avrebbe mai detto: Paulo Dybala all'inseguimento della Roma. L'argentino, abituato a essere il primattore indiscusso, rischia la quarta panchina consecutiva. Gasperini non fa sconti a nessuno e schiera solo chi sta meglio e chi è più funzionale all'attacco. Gli infortuni e l'influenza hanno rallentato la Joya, che ora si ritrova a essere un'alternativa a Pellegrini, El Shaarawy, Baldanzi e Ferguson.

Con il suo contratto in scadenza a giugno e senza prospettive di rinnovo, il futuro di Dybala sembra lontano da Roma. Non si muoverà a gennaio, ma a fine stagione l'addio appare probabile.

Nel frattempo, la società lavora per rinforzare l'attacco come richiesto da Gasperini. Il sogno numero uno è Joshua Zirkzee del Manchester United. Se l'affare, molto complesso, dovesse andare in porto, la Roma potrebbe anche fare a meno di un altro esterno.

(...) Se invece la pista Zirkzee dovesse sfumare, scatterebbe il piano B: assalto ad Albert Gudmundsson della Fiorentina, giocatore che piace molto per la sua capacità di essere subito pronto. La formula sarebbe quella del prestito, la stessa monitorata per Giacomo Raspadori dell'Atletico Madrid. Tanti scenari aperti, ma una certezza: a gennaio la Roma vuole rinforzare l'attacco, a prescindere dal rendimento di Dybala.

(gasport)