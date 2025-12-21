Dybala perduto: ora è un problema. In estate l'addio, il Boca lo aspetta

Paulo Dybala sognava un ritorno diverso nella sua vecchia casa. Dopo quattro panchine di fila - per scelta tecnica - Gasperini lo ha rispolverato dal primo sperando di risvegliare un campione ferito che però sembra essersi perso.

La sua stagione fino a questo momento è deludente: oltre ai soliti guai muscolari si è aggiunta una sterilità offensiva inaspettata. Una sola rete in sedici giornate di Serie A. [...] Mai era partito così male in carriera e anche ieri è stato protagonista di una prestazione opaca. La soluzione del falso nueve non sta più dando le risposte sperate. E - forse - non è un caso che col centravanti di peso la Roma sia riuscita a portare a casa otto vittorie su nove. [...]

La condizione fisica di Paulo non è delle migliori. Nessun dribbling e zero tiri veramente pericolosi verso lo specchio della porta. E le difficoltà a calciare di Dybala erano state evidenziate anche dallo stesso tecnico che però ha deciso di dargli fiducia lo stesso. [...]

Il contratto in scadenza a giugno 2026 non verrà rinnovato nonostante Massara abbia provato a minimizzare: «Il suo ultimo Juve-Roma? Mi sembra impossibile dirlo ora». Le voci di un suo eventuale ritorno in Argentina continuano a girare e come se non bastasse anche la madre di Oriana ci ha messo il carico da undici: «Mia figlia è quella che sta rompendo le palle, vuole lasciare la città. Perché se ne sono andati Paredes e la moglie». Catherine Fulop ha poi aggiunto: «Quando accadrà? Non a gennaio perché a marzo Oriana partorirà nella Capitale. Probabilmente in estate». [...]

Il 21, però, non ha ancora preso una decisione sul suo futuro. La sua volontà è quella di rimanere a Roma ma si scontra con i piani dei Friedkin. Si sente ancora un giocatore importante per i campionati europei, poi tra un paio d'anni vorrebbe andare in MLS. Ma le offerte non ci sono. I segnali di un prolungamento neanche e il telefono del procuratore non squilla da tempo. [...]

(Il Messaggero)