Dybala, il Boca può aspettare: ma il rinnovo resta in bilico

Niente Boca, per ora. Ma Paulo Dybala per riprendersi la Roma dovrà sudare parecchio. Perché fin qui la Joya ha faticato troppo collezionando un solo gol in campionato nelle prime 14 giornate. Non accadeva dal 2020, quando nella sua peggior stagione alla Juventus chiuse l'anno a 4 reti. Ora però c'è in ballo anche il futuro, perché il contratto di Dybala è in scadenza e da Trigoria non arrivano segnali di rinnovo. Troppe le incognite fisiche, troppo basso l'apporto di Paulo alla Roma di Gasp anche in virtù di uno stipendio da 8 milioni a stagione. Dybala ha giocato appena cinque gare da titolare. E contro Napoli e Cagliari il suo apporto dalla panchina è stato nullo. In Argentina intanto si parla di un suo possibile arrivo al Boca Juniors già a gennaio. Un'ipotesi improbabile per diverse ragioni, ma senza rinnovo la tentazione di tornare al fianco dell'amico Paredes a giugno crescerebbe di sicuro.

(gasport)