Dybala-Ferguson, sfida per una maglia. Torna Celik, Rensch verso la conferma

È l'ora - molto probabilmente - dell'ultimo tango all'Allianz Stadium per Dybala. In quella che è stata casa sua per sette anni. Nel 2015 l'arrivo quando ancora era 'u picciriddu', nel 2022 l'addio tra le lacrime. Poi il sorriso ritrovato alla Roma ma anche questo è un altro capitolo che - probabilmente - sta per chiudersi. I dialoghi per il rinnovo si sono arenati ancor prima di partire e l'addio a giugno si avvicina. Questa sera per lui non sarà una partita come un'altra, ma rischia di partire nuovamente fuori dall'undici per la quinta volta consecutiva e non a causa di un infortunio. [...] Potrebbe essere l'occasione per ritrovare la Joya perduta: solamente un gol in campionato dopo 15 giornate, mai in carriera aveva iniziato così male. L'altro dubbio, invece, riguarda la difesa. Hermoso stringerà i denti nonostante l'affaticamento muscolare accusato nei giorni scorsi. Al suo flanco Mancini e Celik. [...] A destra Rensch va verso la conferma, ma potrebbe anche giocare nella linea dei difensori. In quel caso sulla fascia ci sarà il turco. Dall'altra parte Wesley. In mezzo al campo spazio alla solita coppia Cristante-Koné. Dietro ad uno tra Ferguson e Dybala ci saranno Soulé (altro grande ex della sfida) e Pellegrini. [...] Ieri dopo la conferenza stampa il ds ha partecipato al classico brindisi di Natale con i cronisti presenti ed è stato protagonista di un siparietto con il tecnico: «Sotto l'albero ci sono i regali». E Gasp risponde sorridente: «Ancora non vedo nulla». Interviene anche Ranieri che ricorda la sua intervista di settembre nella quale aveva parlato delle difficoltà per il mercato di gennaio: «Già vi siete dimenticati tutto?». I principali indiziati sono Zirkzee e Raspadori. Massara prepara il doppio colpo a patto che il Manchester United abbassi la richiesta di 50 milioni e l'Atletico accetti il prestito con diritto di riscatto. [...]

(Il Messaggero)