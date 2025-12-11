Dybala e Soulé: formula fantasia contro il Celtic per fare più gol

La Roma torna a Glasgow, questa volta per affrontare il Celtic, con l'obiettivo di scacciare i fantasmi delle due sconfitte consecutive contro Napoli e Cagliari. Se a novembre il ko con il Milan era stato accompagnato da una prestazione convincente, le ultime uscite hanno mostrato una squadra involuta, con zero gol segnati e poche occasioni create.

La cura è a portata di mano e ha un nome e cognome: Paulo Dybala. L'argentino, come annunciato da Gasperini, è pronto a tornare titolare e a giocare tutta la partita. "Ha una settimana di lavoro in più e ha superato anche l'influenza", ha detto il tecnico. Il suo rientro, insieme a quello di Soulé, è fondamentale per riattivare un attacco in crisi.

(...) Il problema del centravanti è noto, ma il malessere è forse più profondo e riguarda la zona della rifinitura. Al gioco di Gasperini è sempre mancato il guizzo sulla trequarti, la fantasia in zona gol, quella capacità di puntare l'uomo e calciare che ha fatto la fortuna della sua Atalanta. I numeri lo confermano: in campionato la Roma è la peggiore per percentuale di dribbling riusciti (appena il 31,8%) e nessuno ha prodotto meno tiri dopo un dribbling. Le assenze di Dybala hanno pesato enormemente su queste statistiche.

Contro un Celtic in piena transizione, con un nuovo allenatore e una difesa a tre inedita, le sterzate di Dybala e Soulé potrebbero essere l'arma in più per far male. Una vittoria permetterebbe di blindare la classifica in Europa League e mettersi alle spalle il rallentamento in campionato.

(gasport)