Dubbio attacco per Gasperini. Bailey ancora a parte

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Attacco da ridisegnare. L'assenza di Pellegrini per

infortunio costringe Gasperini a modificare il tridente offensivo. Soule rappresenta

l'unica certezza dell'attacco della Roma in questa stagione e Dybala centravanti è

diventata più che una soluzione di emergenza. La casella lasciata libera dal numero sette giallorosso potrebbe essere occupata da Baldanzi, reduce dal positivo ingresso in campo - impreziosito dal gol - con la Juventus. Una posizione in cui l'ex Empoli era stato schierato dal primo minuto soltanto a Firenze. L'alternativa è rappresentata da El Shaarawy, titolare l'ultima volta in campionato nella seconda giornata a Pisa. Il tridente leggero non ha offerto risultati confortanti, tanto che Gasp potrebbe anche scegliere il centravanti fisico, con gli argentini sulla trequarti. Dovbyk tornerà tra i convocati dopo l'infortunio di inizio novembre, mentre parte indietro nelle gerarchie Ferguson, chiamato a dare delle risposte dopo le dichiarazioni di Gasperini. Il tecnico giallorosso potrebbe rispolverare anche l'opzione utilizzata con Sassuolo e Milan. E, dunque, l'avanzamento di Cristante sulla trequarti alle spalle dei due argentini, inserendo Pisilli al fianco di Koné in mezzo al campo. Diminuiscono le possibilità di strappare una convocazione per Bailey, che anche ieri ha svolto lavoro personalizzato. Nel caso appuntamento rimandato al match con l'Atalanta.