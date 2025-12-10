Dovbyk vuole esserci in Coppa. E Paulo punta la maglia da titolare

Poco più di un mese dopo la Roma torna a Glasgow. Questa volta per affrontare il Celtic e l'iter è lo stesso: rifinitura in Scozia e non a Trigoria a causa del lungo viaggio. Gasp può sorridere: Wesley è completamente recuperato e giocherà dal primo minuto, Dovbyk ha svolto quasi per intero l'allenamento con il resto dei compagni e va verso la convocazione, oggi la decisione. Nessun dubbio, invece, sulla sua disponibilità lunedì con il Como. Angelino anche ieri si è allenato con il gruppo, ma sarà arruolabile solamente tra un paio di settimane. Ad assistere all'allenamento anche Ranieri. Il ballottaggio in avanti è tra Ferguson e Dybala, out Baldanzi che è fuori dalla lista Uefa. A completare il pacchetto offensivo Soulé e uno tra Pellegrini e El Shaarawy. Più indietro BaiIey ancora a caccia della forma migliore. (...)

(Il Messaggero)