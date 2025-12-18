Dovbyk out. L'ucraino resta in dubbio

IL TEMPO (GAB. TUR.) - Dovbyk verso il forfait. Anche ieri il centravanti ucraino ha svolto lavoro personalizzato a Trigoria a tre giorni dalla prossima gara di campionato. Scendono, quindi, le quotazioni per vederlo tra i convocati per la sfida sul campo della Juve. Anche tomando in gruppo venerdì sarebbe difficile ipotizzare una partenza per Torino. Gennaio potrebbe segnare la fine della sua esperienza nella Capitale, ma Dovbyk vuole giocarsi le sue carte e tenersi stretta la maglia giallorossa. All'Allianz Stadium Gasperini dovrà fare i conti con l'assenza di N'Dicka. L'allenatore della Roma potrebbe arretrare Celik per sostituire l'ivoriano, spostando Mancini al centro della difesa, oppure dar fiducia ad uno tra Ghilardi e Ziolkowski. Una terza alternativa è l'inserimento di Rensch nel terzetto difensivo, in modo da lasciare Celik sulla fascia destra e riportare Wesley sul lato opposto. Non è emersa alcuna lesione dagli esami a cui si è sottoposto Romano, che nei prossimi giorni spera di essere aggregato in prima squadra