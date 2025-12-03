Dovbyk-Ferguson flop. Gasp spinge su Zirkzee

LEGGO (F. BALZANI) - Caccia al numero nove. Che non è un amico di Undici nella stranota serie Stranger Things, ma il bomber che manca così tanto a Gasperini. Nella Roma che sogna il ritorno in Champions, infatti, c'è un dato che preoccupa. Tra Dovbyk e Ferguson si contano 3 reti complessive, una in meno del solo Vardy. Un vuoto centrale inusuale per le squadre di Gasp ma anche per la storia giallorossa visto che negli anni il numero 9 ha sempre avuto una certa rilevanza: da Pruzzo a Batistuta passando per Dzeko, Voeller, Lukaku, Balbo o Montella. Arrivare a un top a gennaio è praticamente impossibile, ma Gasperini sta spingendo l'acceleratore chiedendo maggiore prontezza a Massara su tre nomi che potrebbero risolvere il problema del gol. Il primo resta quello di Zirkzee (nella foto) che in Italia ha già giocato (bene) e che piace da tempo al tecnico. Il Manchester United, però, intende monetizzare e vuole inserire l'obbligo di riscatto per l'olandese. Discorso simile per Fabio Silva del Borussia Dortmund già cercato dai giallorossi in estate e chiuso da una folta concorrenza in Germania. Il nome nuovo è quello di Eddie Nketiah, attaccante inglese del Crystal Palace che ha gli stessi agenti di Sancho e che cerca maggiore spazio. La Roma, infine, ha ottenuto il via libera dalla Fifa per far partire Ndicka ed El Ayanoui dopo la sfida col Como di lunedì 15. Ora è atteso l'ok di Costa d'Avorio e Marocco. Intanto a Trigoria si è rivisto Dovbyk che ieri è tornato a correre con l'obiettivo di essere a disposizione tra 10-15 giorni. Assente Dybala per un attacco febbrile, per l'argentino ieri sono tornate le voci di un ritorno al Boca a fine stagione.