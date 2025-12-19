Dovbyk ancora non recupera. Celik torna in difesa

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Niente da fare per Dovbyk, il rientro slitta ancora. L'ucraino anche ieri non si è allenato in gruppo, svolgendo soltanto una seduta individuale, e non sarà inserito da Gasperini nella lista dei convocati per la sfida di domani sera contro la Juventus. L'ex Girona si era fatto male nel corso della partita del 9 novembre scorso contro l'Udinese, riportando la lesione al tendine del retto femorale.

Dopo un mese di stop, la scorsa settimana Dovbyk si era allenato in gruppo, avvertendo però un nuovo problema, che lo ha costretto ad un pit-stop più lungo del previsto. Dara quindi forfait per il match a Torino: il nuovo obiettivo diventa quello di essere a disposizione per il Genoa.

In attacco è ballottaggio tra Ferguson, scelto da Gasp nelle ultime due partite, e Baldanzi, che regala alla squadra una maggiore fluidità della manovra offensiva. Più indietro Dybala, tenuto fuori con il Como e in questo momento sceso vertiginosamente nelle gerarchie dell'allenatore. Che la Joya spera di sovvertire nelle prossime settimane.