Domani la ripresa con Artem

Anche Gasperini ha approfittato dei due giorni di riposo concessi alla squadra per staccare un po' la spina. Torino, dopotutto, è a un passo da casa e da quel Monferrato dove Gian Piero spesso si rifugia per stare vicino alla famiglia. Domani i calciatori e lo staff tecnico torneranno a Trigoria per cominciare a preparare la sfida contro il Genoa, in programma lunedì 29 dicembre. [...]

Al prossimo allenamento dovrebbe finalmente partecipare anche Dovbyk. Il percorso di recupero del centravanti ucraino non è stato lineare: si è fermato il 9 novembre contro l'Udinese per una lesione al tendine e sembrava poter bruciare le tappe tanto che già all'inizio della settimana che conduceva a Celtic-Roma s'era

affacciato in gruppo; alla fine, però, Artem ha dovuto rallentare, riprendendo il lavoro personalizzato per evitare pericolose ricadute. [...]

Roma-Genoa dovrebbe sancire il suo ritorno. Se sarà davvero protagonista di una settimana piena di lavoro, allora diventerà automatica pure la candidatura a una maglia da titolare. [...]

