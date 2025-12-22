Difese da Scudetto e attacchi da B: è la Capitale dei paradossi

La Roma di Gasperini ha un portiere da Scudetto, un'organizzazione difensiva da zona Champions, un centrocampo dai piedi spigolosi e un attacco ai limiti del ridicolo. La Lazio ha la migliore difesa di reparto del torneo (dopo i giallorossi) e il maggior numero di partite con la porta intonsa ma gioca troppo orizzontale, entra in area di rado, non ha variazioni dai centrocampisti-operai e quindi nemmeno lei segna: appena 17 reti come la Roma. Entrambe hanno il decimo attacco del campionato, la media-gol di chi lotta per non retrocedere. La differenza di punti tra le due, si spiega con l'atteggiamento più spregiudicato dei giallorossi e infatti vincono tanto e perdono un sacco ma non pareggiano mai. La Lazio ha perso una partita in meno ma è a -7 perché ha pareggiato troppo. La morale della favola è chiara. Entrambe per ambire al salto di qualità hanno un bisogno vitale di acquisti dalla cintola in su, altrimenti addio ambizioni. Riusciranno i nostri eroi a convincere i presidenti ad aprire la borsa? Il senso del futuro passa dalla risposta a questa domanda. [...]

(Il Messaggero)