Difesa cercasi

IL TEMPO (L. PES) - A caccia di nuove certezze. Dal rientro dopo la sosta di ottobre la Roma ha subito gol in tutte e quattro le partite giocate, andamento che fino all'inizio di novembre era totalmente diverso con i sei clean sheet (al quale va aggiunto quello di Glasgow in Europa) nelle prime dodici giornate. Quello che era un punto di forza decisivo della prima parte di stagione ora sta venendo meno. Ma oltre al dato dei gol subiti aumentano anche le occasioni concesse agli avversari. Svilar, decisivo sin dalla prima partita, nelle ultime uscite ha aumentato i salvataggi per partita che nella gara di Cagliari hanno raggiunto il dato più alto della stagione. Segnali che raccontano di una sofferenza maggiore della squadra derivante, almeno in apparenza, soprattutto dalla condizione fisica. Nelle prime partite i giallorossi avevano certamente concesso occasioni col portiere belga protagonista ma col passare delle settimane l'estremo difensore è stato meno impegnato e il muro difensivo ha funzionato sempre meglio. L'inversione dei dati delle ultime settimane si è riflettuta anche sui gol subiti e sui risultati che per la prima volta in stagione hanno visto Gasp collezionare due ko di fila in campionato. Momento passaggio? Solo il campo, a partire da domani, potrà dire se i giallo-rossi ritroveranno la condizione atletica che fino a Cremona sembrava essere ai limiti della perfezione. Ora, per giunta, arriva anche la Coppa d'Africa a togliere uno dei pilastri del terzetto difensivo. Quell'Evan N'Dicka, che certamente a Cagliari è stato tutt'altro che impeccabile, è sempre presente in campionato e presenza affidabile fisicamente e tatticamente per i giallorossi. Gasperini dovrà decidere come sostituire l'ivoriano (che salvo ribaltoni partirà dopo il match di lunedì contro il Como) con Ghilardi e Ziolkowski in ballottaggio per una maglia da titolare. In attesa, ovviamente, che Angelino torni abile e arruolabile per consentire, eventualmente, a Celik di riarretrare. Tutte le ipotesi al vaglio del tecnico che nel frattempo oggi partirà con la squadra per la Scozia dove domani (ore 21) affronterà il Celtic. Da capire quanto turnover vorrà utilizzare il pie-montese con gli esterni che dovrebbero essere Celik (squalificato in campionato) e Wesley (assente a Cagliari ma pienamente recuperato). Possibili cambi anche in difesa e a centrocampo dove sia Cristante che Koné sono apparsi in debito di ossigeno in Sardegna. Da valutare anche il minutaggio per Soulé e Pellegrini con Dybala e Bailey che nella speranza del tecnico dovrebbero iniziare a mettere minuti nelle gambe e crescere in condizione. Anche Dovbyk ieri ha svolto quasi l'intera seduta col gruppo. Importante tornare a vincere, sia per il morale che per la classifica: obiettivo ottavi di retti.