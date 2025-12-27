De Rossi torna a casa

Lunedì tornerà all'Olimpico, per la prima volta contro la sua Roma. Daniele De Rossi proverà a fare come al solito, accarezzandosi la barba: il cinque ai suoi giocatori nel momento di entrare in campo. Poi salirà le scale, ripenserà a quelle 616 partite con la stessa maglia, 459 di campionato: secondo per presenze della Storia, dietro al mito Totti. Proverà un brivido, intenso e sincero. alzando lo sguardo verso la Curva Sud [...] Alzerà la mano, vedrete, in segno di ringraziamento per tutto ciò che è stato e - chissà un giorno potrà tornare ad essere. [...] Una lunghissima storia in dieci flash, ma nel calcio - è evidente - l'11 è il numero perfetto. E allora ci sarà spazio, un giorno, per quella foto che per ora è stampata nella sua mente. Lui, di nuovo allenatore della Roma.



30 ottobre 2001 - [...] Il giorno tanto atteso, del debutto assoluto arriva in Champions. Roma-Anderlecht e l'Olimpico scopre quel ragazzino, appena maggiorenne, un caschetto biondo, al posto di Tomic a venti minuti dalla fine. Il rischio è di restare lì, ammirato da quella galleria di campioni. Ma De Rossi no, entra, corre, alla sua maniera. L'inizio di una favola.

25 gennalo 2003 - Dopo aver assaggiato il grande palcoscenico, è tutto pronto per il debutto in Serie A. Succede sul neutro di Piacenza, contro il Como. Danielino, un diminutivo che si porterà dietro per tutta la vita, diventa ufficialmente un calciatore

da almanacco. De Rossi è in campo. E sapete chi invece resta in panchina? Pep Guardiola.

15 maggio 2006 - La sua prima volta da capitano, contro il Middlesbrough in Coppa Uefa. [...]



19 marzo 2006 - [...] Arriva un cross in area, lui segna un po' con la testa e un po' con la mano. Bergonzi convalida. I compagni gli sono addosso per festeggiare, mai lui sorprende tutti e spiega di aver toccato il pallone in maniera involontaria ma irregolare. [...]



19 agosto 2007 - La Roma conquista la Supercoppa Italiana, con un gol su rigore di De Rossi a 12 minuti dalla fine, quando il pallone diventa pesantissimo. [...]

22 dicembre 2012 - Daniele festeggia le prime 400 partite con la Roma. [...]

28 maggio 2017 - È l'addio di Totti al calcio, e se Francesco non sa trattenere le lacrime, Daniele fa altrettanto. Si abbracciano. Da Capitan Futuro diventa il capitano. [...]

10 aprile 2018 - Una partita indimenticabile, tra tante. La Roma batte, anzi di più, il Barcellona di Messi e vola in semifinale di Champions. [...]

26 maggio 2019 - La sua ultima partita con la Roma, contro il Parma, 18 anni dopo lo scudetto: stesso avversario, si chiude un cerchio, per quel ragazzino che ha fatto da raccattapalle per poi diventare un pezzo della Storia giallorossa.

20 gennaio 2024 - L'esordio da allenatore della Roma (dopo l'ufficialità arrivata qualche giorno prima, il 16), per sostituire Josè Mourinho. Vince 2-1, è accolto dagli applausi della sua gente. Buoni, in qualche caso ottimi, risultati non bastano e finisce per pagare immeritatamente con l'esonero. Se ne va, senza polemiche. L'amarezza è forte, però come la sensazione che ci sia ancora un capitolo da scrivere.

(Gasport)