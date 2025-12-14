De Rossi spinge: "Genoa, hai testa. E Chivu è un top. Kolarov un fratello"

GASPORT - Bastano otto punti in quattro partite per descrivere l'impatto di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa. L'ex capitano giallorosso ha rigenerato la squadra nelle gambe e nello spirito, conquistando la piazza e lo spogliatoio senza snaturare il suo credo calcistico e il suo carattere diretto. Oggi affronterà l'Inter, una montagna da scalare, ma senza paura. De Rossi ha superato la diffidenza iniziale dei tifosi, che lo ricordavano bene come avversario duro e puro.

Diciamo la verità: il feeling è stato quasi immediato.

«Ho avvertito da subito un grande rispetto nei miei confronti, la gente s'è dimenticata di quanto fossi... ostico e ostile quando ero in campo e quanto sia stato fastidioso in passato incontrarmi da avversario».

(...)

Sulla panchina nerazzurra ci sarà poi un tecnico come Chivu di cui lei è stato compagno negli anni giallorossi.

«È un uomo molto intelligente, ma lo si poteva intuire già quando giocavamo. Sono felice per i successi che ha ottenuto sino ad ora, ma ovviamente... non mi riferisco alla partita di Marassi. Intendo dire che si merita quel che ha costruito, credo che sia un guadagno per tutti avere intorno un uomo come Chivu. E poi a lavorare con lui c'è una persona che considero come un fratello, Kolarov. Non li ho sentiti in settimana per non creare imbarazzi, ma in campo li riabbraccerò davvero con grande piacere».