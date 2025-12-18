De Rossi chiama Pisilli al Genoa: Roma incerta, presto un vertice

Daniele De Rossi non smette di pensare a Niccolò Pisilli (21). Il tecnico del Genoa vorrebbe, infatti, tornare a lavorare con il centrocampista della Roma, molto apprezzato dai tempi della Capitale. Il club giallorosso non intenderebbe privarsene in questa fase. Gian Piero Gasperini si è espresso positivamente sul rendimento del calciatore e c’è anche un’esigenza numerica dovuta all’assenza di Neil El Aynaoui (24) per la Coppa d’Africa. La decisione finale verrà presa, in ogni caso, solo nelle prossime settimane dopo un confronto tra il giovane talento e la Roma. (...) Pisilli, ricordiamolo, piace molto anche a Cagliari, Verona, Torino e Parma: diversi club lo corteggiano con decisione, in attesa dell’esito del vertice tra l’agente del calciatore e la società di Trigoria. (...)

(corsport)