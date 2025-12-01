Da Ferguson a Soulé e Dybala: l'attacco giallorosso è un flop

La Cremonese e il Midtjylland avevano fatto pensare che il problema fosse risolto, almeno in parte. Perché con quei 5 gol in due partite in molti avevano pensato che la Roma avesse trovato dinamismo e scioltezza nella sua costruzione offensiva. E invece ieri il problema è tornato di grande attualità, anche perché la Roma ha centrato la porta solo due volte: prima con Mancini (tiro innocuo) e nel finale con Baldanzi, che poteva anche fare meglio. Peggio negli ultimi tempi aveva fatto solo oltre otto mesi fa, il 16 marzo scorso, quando contro il Cagliari i giallorossi centrarono i pali avversari in una sola occasione. [...]

L'attacco torna a essere un tema centrale nella Roma di oggi, con Ferguson che ha fallito l'occasione per potersi rilanciare davvero, non riuscendo a incidere e sbagliando in campo un po' tutti i movimenti. [...] Gasperini ha provato a mescolare un po' tutte le carte, provando a trovare soluzioni efficaci senza il riferimento offensivo, il centravanti di ruolo. Prima con Baldanzi falso nove, poi con Dybala spostato al centro e lo stesso Baldanzi e Bailey a girargli intorno. [...] Gli attaccanti della Roma non hanno mai trovato una reale connessione tra di loro. [...]

Un campanello d'allarme che deve tenere la luce accesa su quello che succederà tra un mese, in sede di mercato. «Ma lo sul mercato di gennaio non ho molta fiducia, l'ho detto già tante altre volte - dice Gasperini a fine gara -. In questo momento dobbiamo alzare il livello dei giocatori che ci sono, visto che in attacco abbiamo sicuramente perso qualcosa, anche rispetto allo scorso anno. Pellegrini è andato bene, ma dobbiamo recuperare al meglio Bailey e Dybala, non possono certo essere questi qui». [...]

(gasport)