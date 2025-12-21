Coppa Italia donne: le due romane oggi negli ottavi

IL TEMPO (A.D.P.) - È tempo di Coppa Italia per le romane. Oggi negli ottavi di finale la Roma sfiderà il Lumezzane in trasferta (13.30, diretta sul canale YouTube del club). La squadra di Rossettini in settimana ha salutato la Champions superando facilmente il St. Polten e ora vuole chiudere l'anno con il passaggio del turno: «È una competizione che vogliamo fare bene - ha sottolineato il tecnico alla vigilia - loro sono una buona squadra, con un buon percorso in Serie B quindi dovremo affrontare la partita in maniera seria e responsabile. Sicuramente veniamo da un ciclo importante e dobbiamo recuperare le energie, ma questo non deve essere un alibi. Faremo qualche cambio, ma l'obiettivo è sempre quello di fornire una buona prestazione». Out dalle convocate Thogersen per motivi di famiglia.