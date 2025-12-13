Coppa d'Africa: Ndicka può esserci lunedì

II silenzio non è un buon segno. La Roma aspetta una risposta che non arriva dalle federazioni di Costa d'Avorio e Marocco. Il tema è quello del rilascio per la Coppa d'Africa di Ndicka ed El Aynauoi, entrambi convocati, che a termini di regolamento dovrebbero raggiungere i rispettivi ritiri lunedì 15, il giorno del match con il Como. [...] La Roma spera in 24 ore in più. [...] Sembrerebbe esserci maggiore ottimismo per Ndicka piuttosto che per il centrocampista, non fosse altro che per una questione temporale: la Costa d'Avorio debutta infatti il 24 dicembre, il Marocco di El Aynaoui - peraltro paese ospitante - invece il 21.



(Corsera)