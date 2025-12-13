Coppa d'Africa: incubo per la Serie A

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - La Serie A si svuota per un mese. Saranno ventotto i

calciatori che da lunedì lasceranno il campionato italiano per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali impegnate nella Coppa d'Africa. La competizione che, per quest'edizione, si disputerà in Marocco a partire da domenica 21 dicembre, con la finale in programma domenica 18 gennaio a Rabat. Sei gironi da quattro squadre ciascuno e una fase ad eliminazione diretta a cui accederanno le prime due classificate di ogni gruppo più le quattro migliori terze. Ad aprire le danze sarà proprio il paese ospitante, nella sfida con le Comore. Subito protagonista, dunque, El Aynaoui, il centrocampista della Roma che ha scelto di rappresentare il Marocco anziché la Francia, mentre non è stato convocato Belahyane che resterà a disposizione di Sarri. La squadra giallorossa perderà anche un pilastro della difesa come N'Dicka, il quale proverà a difendere l'incredibile titolo conquistato nel 2023 con la sua Costa d'Avorio. La Lazio, invece, dovrà fare i conti con le assenze di Dele-Bashiru (Nigeria) e forse anche quella di Dia (Senegal), ancora in bilico. La Coppa d'Africa non avrà ripercussioni su Milan, Napoli (Anguissa è infortunato), Inter, Bologna e Juventus. Tra le prime sette squadre del campionato italiano, quindi, solo la Roma e il Como - Diao convocato dal Senegal - avranno giocatori che parteciperanno alla manifestazione. L'Atalanta verrà privata di due pezzi da novanta come Kossounou (Costa d'Avorio) e Lookman (Nigeria). La squadra più «colpita», invece, sarà l'Udinese seguita da Pisa e Lecce. I primi a rientrare saranno coloro che verranno eliminati alla fase ai gironi (terminerà il 31 dicembre). Ancora in bilico la risposta di Marocco e Costa d'Avorio per la permanenza fino al match col Como di lunedì di El Aynaoui e N'Dicka. Il marocchino resta in bilico, l'ivoriano ha buone chance di restare.