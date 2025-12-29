Con il Genoa. Cuffy, Frendrup, Pisilli ed El Sha: quante trame

La sfida dell'Olimpico si trasforma in un intreccio di mercato con osservati speciali su entrambi i fronti. Gasperini guarda in casa rossoblù con interesse: piace Frendrup per dare dinamismo alla mediana, ma c'è anche una "cotta" per l'esterno Norton-Cuffy, sebbene la concorrenza dei top club rischi di scatenare un'asta estiva. (...)
Sul fronte opposto, De Rossi sogna il ricongiungimento con Pisilli, talento che lui stesso ha lanciato e che a Genova troverebbe quello spazio che oggi gli manca. DDR non disdegnerebbe nemmeno l'aiuto di El Shaarawy (in scadenza) per la corsa salvezza. (...)
L'operazione Pisilli sarebbe logica per la crescita del ragazzo, ma Gasperini deve fare i conti con l'emergenza: con il centrocampo ridotto al solo duo Cristante-Koné, ogni discorso per la cessione del giovane è congelato almeno fino al rientro di El Aynaoui dalla Coppa d'Africa.
