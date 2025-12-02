Como miglior difesa, ora doppio test da big: ecco Inter e Roma

Inter e Roma nel mirino. Da affrontare con la difesa meno battuta del campionato, insieme a quella dei giallorossi e con una striscia di 11 risultati utili. Il Como guarda sempre più in alto e lo fa nel momento in cui è atteso da due trasferte consecutive in casa di grandi: Inter e Roma. Tutto da guadagnare e poco da perdere per il giovane gruppo di Fabregas. Sette gol segnati nelle ultime due partite, anche se impressiona ancora di più la fase difensiva con 7 gol subiti. I lariani hanno perso solo una volta alla seconda giornata contro il Bologna. Insomma, c'è tutto per pensare che i prossimi due impegni possano considerarsi quasi scontri diretti, perlomeno per l'Europa. E ai giovani del Como non manca il coraggio di andarsi a giocare queste gare a viso aperto. [...]

(gasport)