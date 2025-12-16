Ci pensa Wesley, la Roma è lassù

Attaccata alle grandi, a tre punti dalla capolista Inter, come due settimane fa, ovvero prima dei blackout con Napoli e Cagliari. Il Como è delizioso, ma i giallorossi lo sono di più. Vince l'arroganza di una squadra sempre più ambiziosa e concreta, nonostante qualche passaggio a vuoto. Lo segna Wesley il colpo da tre punti, sotto la Sud, l'Olimpico è in delirio e torna a rivedere le stelle. E' la quinta vittoria per 1-0, la settima di misura: la faccia di una Roma impenetrabile e solida. Applausi.

Il quarto posto è blindato, almeno per le feste di Natale, sono quattro le lunghezze in più della Juve, quinta, e prossima avversaria della Roma. Ma questa è una squadra che non si pone limiti, come spesso invita a fare il suo allenatore, nonostante certe difficoltà strutturali e una rosa carente in certi reparti, non tanto nel numero quanto nella qualità. Lo scudetto è un sogno, lasciamo che venga cullato. La vera ricchezza dei giallorossi è nell'allenatore e non si nota tanto in ciò che sta facendo nella Roma, quanto in quello che non è riuscita a fare l'Atalanta da quando se n'è andato. [...]

Gasp contro Fabregas, il vecchio e il nuovo, ma entrambi modernissimi. La partita non è spettacolare, è molto tattica: il giro palla del Corno contro le aggressioni romaniste. Le occasioni per farsi male non sono nitide ma ci sono da entrambe le parti, con la Roma che domina il possesso e si avvicina al vantaggio almeno in un paio di occasioni con Ferguson e in una con Soulé, che ha nei piedi la magia delle serate da ricordare. [...] Nel match tra la Roma e il Como c'è un mix di classe e di agonismo, giocate raffinate e lotta. [...] Come dato di cronaca del primo tempo: la Roma protesta per un rigore non concesso da arbitro e Var per un pestone di Ramon su Ndicka. Ma questi, di solito, non sono falli? Non lo capiremo mai. [...]

Ma quando la palla da un terzino, Rensch, finisce all'altro terzino (via Soulé), Wesley, si materializza il credo di Gasp: gol del brasiliano e la Roma è, meritatamente, in vantaggio dopo sedici minuti della ripresa. [...]

(Il Messaggero)