CELTIC-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Pisilli e Dybala pronti dal 1'

Dopo la sconfitta a Cagliari, la Roma si rituffa nell'atmosfera dell'Europa League per una trasferta affascinante. Questa sera alle 21:00 i giallorossi saranno di scena al Celtic Park di Glasgow contro il Celtic, in un match cruciale per ipotecare la qualificazione. Un successo permetterebbe alla squadra di Gasperini di fare un passo fondamentale verso il passaggio del turno.

Gasperini è pronto a varare un turnover per gestire le energie in vista dei prossimi impegni. In porta ci sarà Svilar, protetto dal terzetto difensivo composto da Mancini, Ndicka e Hermoso. A centrocampo, insieme a Cristante, è ballottaggio tra Koné e Pisilli, con il giovane talento che sembra in vantaggio secondo gran parte dei quotidiani. Sulle fasce confermati Celik e Wesley. Davanti, secondo le previsioni, a supporto dell'unica punta Dybala dovrebbe agire la coppia di trequartisti formata da Soulé e Pellegrini.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.

TUTTOSPORT - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Dybala.

IL MESSAGGERO - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.

CORRIERE DELLA SERA - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.

IL TEMPO - Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Çelik, El Aynaoui, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.

IL ROMANISTA - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Dybala, El Shaarawy; Ferguson.