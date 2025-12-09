Celik verso il rinnovo: poi Mancini

Mentre il futuro di El Shaarawy è ormai segnato, un altro giocatore in scadenza ha già acceso i riflettori della Roma: Zeki Celik. Il contratto del turco scade a giugno, ma, la società giallorossa è al lavoro per trovare la fumata bianca che metta tutti d'accordo. Arrivato nel 2022, Celik ha vissuto anni altalenanti: con Mourinho, De Rossi e Juric non è mai riuscito a brillare. La svolta è arrivata con Ranieri, la conferma con Gasperini, che lo ha impiegato sia come terzo centrale sia come esterno di destra. Una duttilità preziosa, che ne ha fatto un'arma tattica utile anche a livello europeo. Nonostante l'ultima partita contro il Cagliari, chiusa con un rosso per intervento da ultimo uomo, Celik ha attirato l'interesse di diversi club italiani ed esteri. Massara ha già avviato i contatti con gli agenti e poi toccherà anche a Mancini e Cristante i cui contratti scadono nel 2027. L'obiettivo è chiaro: la Roma vuole blindare i suoi prezzi pregiati senza correre rischi.

(corsport)