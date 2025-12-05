Celik verso il rinnovo. Poi i 2027

A Trigoria si lavora sottotraccia. La Roma vuole blindare i suoi protagonisti, costruendo un nucleo solido per il presente ed il futuro. E i nomi caldi sono tre: Celik, Mancini e Cristante, tre pilastri della squadra di Gasperini. Arrivato nel 2022, Celik ha attraversato un percorso travagliato. Con Mourinho, De Rossi e Juric, non era mai riuscito ad incidere. La svolta è arrivata con Ranieri che lo ha spostato a braccetto. Gasp ha confermato questa trasformazione e la sua duttilità è diventata una preziosa arma, ed ora il turco ha attirato l'attenzione di diversi club. La Roma, però, non vuole privarsene: Massara ha già avviato i contatti con il suo entourage e presto toccherà anche a Mancini e Cristante, in scadenza nel 2027: entro la fine dell'inverno dovrebbero essere ufficiali.

(corsport)