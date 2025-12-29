C'è il Genoa di De Rossi. Gasp lancia l'allarme: "Roma, troppi problemi"

Il nervosismo di Gasperini in conferenza stampa tradisce una chiara preoccupazione: la rosa è contata e non permette errori di formazione. Nonostante il tecnico si dichiari scettico sulla finestra di gennaio, il messaggio alla vigilia della sfida contro il Genoa e De Rossi è inequivocabile: la Roma ha bisogno di acquisti. (...)

Il pressing sul DS Massara è evidente, seppur non esplicito. Gasperini non nasconde l'insoddisfazione per il mercato estivo, rimpiangendo le cessioni di Shomurodov e Saelemaekers rispetto agli arrivi di Ferguson e Bailey. Per il mister la squadra si è indebolita, accentuando problemi già esistenti. (...)

L'allenatore attende assist dalle trattative, con Raspadori e Zirkzee osservati speciali, pur temendo che il calciomercato possa far perdere il focus ai giocatori. L'attenzione deve tornare sul campo e sull'astinenza da gol, vero punto critico della stagione. (...)

Senza Dovbyk, non ancora pronto a calciare, e con un Ferguson bocciato tecnicamente rispetto a Dybala, sarà ancora l'argentino a guidare l'attacco accanto all'intoccabile Soulé. A centrocampo la certezza è il duo Koné-Cristante, situazione che penalizza Pisilli, che però Gasperini vorrebbe trattenere e far giocare di più. In difesa preoccupa la pubalgia di Hermoso. (...) Se per mentalità la Roma vale le altre big, il gap tecnico va colmato. (...) Intanto contro il Genoa, conclude Gasperini, bisognerà "raschiare il fondo del barile": vincere è una necessità urgente per non perdere altro tempo.

(Repubblica)